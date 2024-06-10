СК и прокуратура разбираются в инциденте с сотрудниками ГИБДД, сбившими питбайк с двумя малолетними гонщиками в Новоуральске 

Прокуратура Новоуральска совместно с СК по Свердловской области организовала проверку после публикации в СМИ о травмировании двоих детей, которые удирали на питбайке от сотрудников ДПС.

Инцидент произошёл 17 мая в районе городских свалок. Сотрудники ГИБДД во время преследования сбили малолетнего водителя питбайка вместе с несовершеннолетним пассажиром. Ситуацию после ДТП записал на камеру один из очевидцев.

На видео зафиксировано, как в районе гаражей родители двух несовершеннолетних гонщиков на повышенных тонах общаются с сотрудниками ГИБДД. Они обвиняют госавтоинспекторов, что те подвергли опасности жизни их детей. Стражи правопорядка, в свою очередь, в грубой и агрессивной форме объясняют родителям, что приняли меры для остановки мотоцикла, поскольку его водитель отказался останавливаться. Из-за разрастающегося конфликта на сторону родителей встали соседи, а силовикам пришлось вызывать подкрепление.

В прокуратуре Свердловской области уточнили, что водитель питбайка требование сотрудников полиции остановиться проигнорировал. В результате столкновения двое несовершеннолетних получили травмы. По предварительной информации, у одного из мальчиков сломан голеностоп, второй отделался ушибами.

После публикаций в СМИ глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту травмирования детей при задержании.

Законных представителей несовершеннолетних гонщиков могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.