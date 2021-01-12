СК будет расследовать гибель срочников в аварии с самосвалом как преступление против военной службы

Следственный комитет начнёт расследовать гибель четверых военнослужащих в дорожной аварии с участием грузовика и автобусов Минобороны по признакам преступления против военной службы, со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко пишет «Интерфакс».

Дело завели по части 3 статьи 350 УК РФ (нарушение правил вождения), пока в нём нет фигурантов.

Напомним, накануне самосвал врезался в колонну военных автобусов, перевозивших солдат-срочников на Новорижском шоссе в Московской области.

По данным «Интерфакса», в ДТП погибли четыре человека, ещё десять человек пострадали. Mash и Baza также пишут о четырёх погибших, в то же время ТАСС сообщает о восьми пострадавших.

По информации источника «Интерфакса», водитель грузовика «не смог удержать машину и буквально протаранил колонну из четырёх военных автобусов».