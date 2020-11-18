«Ситуация с заболеваемостью стабилизировалась». Власти Свердловской области не рассматривают введение локдауна

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на сегодняшнем брифинге оперштаба заявил, что ситуация по заболеваемости коронавирусом в регионе стабилизировалась. Между тем за минувшие сутки выявлено максимальное число заболевших COVID-19 в регионе с начала пандемии — 358 случаев. До этого максимум был зафиксирован 3 июня и составлял 357 человек.

«На протяжении трёх дней количество поступивших на койки меньше, чем количество выбывших. <…> Одна из главных причин, из-за которых локдаун не рассматривается, — это достаточность коечного фонда. Сегодня нагрузка на него стала постепенно снижаться. Мы считаем принятые меры достаточными, и необходимо выполнять уже введённые меры. <…> Мы имеем резервы, хотя в последние дни не открываем новых коек. Сделаю осторожный прогноз, что на следующей неделе мы сможем частично возвращать плановую помощь», — отметил вице-губернатор.

Помимо прочего, Креков заявил о готовности штрафовать лаборатории, если они не будут выполнять тесты на коронавирус в течение 48 часов.

«Это касается тестов, которые делаются со вчерашнего дня. Лаборатории будут штрафовать как юридическое лицо. Это достаточно серьёзные санкции, и это будет стимулировать своевременно делать анализы», — заявил Креков.

Вице-губернатор добавил, что теперь тесты на коронавирус для контактных лиц делать не будут, если у них нет никаких симптомов, при этом для людей сохранится обязательный двухнедельный карантин. Кроме того, для выписки пациентов с коронавирусом теперь требуется один отрицательный тест, а не два, как было ранее.