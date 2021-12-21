«Ситуация непростая». Жители Нижнего Тагила жалуются на нечищенные тротуары и колеи на дорогах 

Обильный снегопад начался в Нижнем Тагиле в конце прошлой недели, и, по прогнозам синоптиков, осадки продержатся до четверга, 23 декабря. Жители Нижнего Тагила в соцсетях жалуются на ситуацию на дорогах и нечищенные тротуары. Хуже всего, по мнению горожан, убирают улицы Старателя, Выи, ГГМ и Тагилстроя.

«Проехала по Уральскому проспекту — вместо четырёх полос осталась одна. На дорогах колеи и сугробы. От впереди едущих машин летит снег в лобовое стекло, видимость никакая, ещё и фонари в 9:00 по всему городу выключают», — жалуется тагильчанка Алёна.

Уборкой снега в Нижнем Тагиле занимаются три компании. К предстоящим снегопадам они готовились заранее. Сотрудникам ООО «УБТ-Сервис» выделили дополнительный выходной, чтобы вывести рабочих на смену в субботу и воскресенье. «УБТ-Сервис» занимается уборкой снега на Вагонке, в Северном и Сухоложском посёлках и на подъездах к Нижнему Тагилу. В понедельник, 20 декабря, в этих районах на улицы вышли 25 дорожников и 34 единицы техники.

Под контролем МУП «Тагилдорстрой» находится центральная часть города, ГГМ, Выя, Красный Камень и район вокзала. Компания занимается вывозом снега и чистит тротуары. По словам руководителя МУПа Игоря Васильева, в ночь на 21 декабря на дорогах работали 30 единиц техники. За ночь вывезли около 400 тонн снега.

На Руднике и в районе станции Смычка за уборку снега отвечает ООО «Капиталстрой».

«Стараемся не допускать рыхлого снега выше 5 сантиметров и обрабатываем противогололёдными материалами, а именно песчано-щебёночной смесью. Своей техники у нас около 100 единиц, но когда её не хватает, мы, как правило, нанимаем самосвалы и погрузчики на вывоз снега», — рассказал АН «Между строк» директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

По словам руководителей компаний, сотрудников и снегоуборочной техники хватает, но ситуация с очисткой дорог непростая, потому что в этом зимнем сезоне по распоряжению администрации города дорожники используют меньше реагента «Бионорд», который расщепляет снег.

Как ранее писало ИА «Все новости», этой зимой будет учтена просьба тагильчан и мэра Владислава Пинаева о снижении количества используемого реагента, чтобы сохранить на дорогах чистоту. При этом полностью исключить использование химических составов при содержании проезжей части не получится, поскольку обслуживающим организациям нужно выполнять предписания ГИБДД.