«Ситуация находится в неустойчивом балансе». Куйвашев потерял из-за паузы Путина 14 позиций в рейтинге влиятельности губернаторов

Губернатор Свердловской области переместился на 39-е место в ежемесячном рейтинге влияния глав регионов, потеряв 14 пунктов, пишет Ura.ru со ссылкой на Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По мнению экспертов АПЭК, причиной столь стремительного падения политика в бездну стала неопределённость в вопросе его выдвижения на губернаторских выборах. Куйвашев до сих пор не получил официальную поддержку от президента РФ Владимира Путина, и будет ли он назначен врио главы региона, сейчас точно не известно. Также не очевидна готовность поддержки его на выборах новым главой «Уралвагонзавода», бывшим замглавы Минпромторга РФ Александром Потаповым.

«Сейчас ситуация находится в неустойчивом балансе. По-прежнему сохраняется вероятность и выдвижения Куйвашева, и появления новой фигуры, также разные варианты возможны и относительно сценариев выборов. Прежде всего ситуация будет зависеть от АП, и показательными с точки зрения развития ситуации будут позиции полпредства и нового руководства “Уралвагонзавода”. Это будут маркеры, которые позволят определить приоритеты федерального центра и конфигурацию кампании», – рассказал гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов.

Возглавил рейтинг влияния глав субъектов по итогам февраля мэр Москвы Сергей Собянин. На укрепление позиции повлияла встреча градоначальника с президентом, где он сообщил о предстоящем сносе «хрущёвок», а также лоббистские качества Собянина, считают политологи.

«Ему удалось пролоббировать выдвижение двух своих представителей на важные государственные посты: чиновника столичной мэрии Максима Решетникова на пост врио губернатора Пермского края, а бывшего губернатора края Виктора Басаргина, который также считается входящим в орбиту влияния московского градоначальника, – на должность главы Ространснадзора», – пояснили эксперты в аналитической записке.

Политологи отмечают, что в феврале активизировались все губернаторы, в чьих регионах в этом году будут проводиться выборы. О желании баллотироваться официально заявили уже врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов (46-е место, плюс 17 пунктов) и врио главы Кировской области Игорь Васильев (33-е место).

Заметно ослабло политическое влияние и.о. губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (45-е место, минус 8 пунктов), глав Самарской области Николая Меркушкина (69-е место, минус 21 пункт) и Новосибирской области Владимира Городецкого (51-е место, минус 7 пунктов), а также «красного» губернатора Иркутской области Сергея Левченко (78-е место, минус 22 пункта).

Агентство новостей «Между строк»