Синоптики продлили предупреждение о ночных заморозках на первомайские выходные

Ночные заморозки продержатся в Свердловской области все праздничные выходные — до 4 мая. Ночью температура воздуха будет опускаться до –5°C. Как рассказала главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко ИА «Все новости», в первомайские выходные в Нижнем Тагиле ожидается сухая и прохладная погода.

«Воздушные потоки с северо-запада принесли на Урал массу холодного воздуха. Из-за этого в ближайшие выходные дни будет достаточно прохладно, а ночами вообще будут заморозки. Дневные температуры будут на уровне 8–10 градусов тепла, осадки маловероятны», — сказала Шепоренко.

В середине первой недели мая воздух днём снова прогреется до +14...+16°C.