Синоптики предупреждают жителей Нижнего Тагила о заморозках

В Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области объявлено экстренное предупреждение о заморозках. По данным Уральского гидрометцентра, непогода ожидается в ночь на 15 и 16 мая. На отдельных территориях прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов. Это может навредить теплолюбивым сельскохозяйственным культурам, необходимо позаботиться об их безопасности.

Дневная температура воздуха будет опускаться в Нижнем Тагиле 15 и 16 мая до плюс 13 градусов, вечерняя — до плюс 8 градусов. Ожидаются небольшие дожди и северо-западный ветер. В других свердловских городах, по информации синоптиков, возможны грозы.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать МКУ «ЕДДС администрации Нижнего Тагила» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.