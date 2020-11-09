Синоптики обещают жителям Нижнего Тагила снежную и прохладную неделю

В течение всей наступившей рабочей недели в Нижнем Тагиле будет идти снег. На улице при этом ожидается похолодание до минус 3–4 градусов в дневное время (по ощущениям 5–10 градусов ниже нуля). По ночам столбики термометров будут опускаться максимум до минус 6–10 градусов. Ветер прогнозируется преимущественно западный и северо-западный.

Сегодня, 9 ноября, в Свердловской области действует экстренное предупреждение из-за сильного ветра, мокрого снега с дождём и гололедицы на дорогах и тротуарах. По данным Уральского гидрометцентра, на севере региона в начале недели похолодает до минус 14 градусов в ночное время. Днём ожидается минус 5 — плюс 4 градуса.