Силуанов предложил снизить страховые взносы за счёт повышения НДС до 22%

Министерство финансов считает нейтральным для бюджета снижение ставки страховых взносов до 22% при повышении ставки налога на добавленную стоимость до 22%, сообщил министр финансов Антона Силуанов на Неделе российского бизнеса. Другими словами, речь идёт о необходимости снижения прямых налогов с граждан, а потери доходов бюджета предлагается компенсировать повышением косвенных сборов.

«Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчётам, с тем, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять, расчётно говорю, где-то около 22%. Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22% ставкой по налогу на добавленную стоимость», – цитирует Силуанова «Интерфакс».

По словам министра, это необходимо для снижения нагрузки на работодателей.

«Считаем, что необходимо снизить тяжёлую и сложную нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда. Кстати, она у нас одна из самых высоких, если мы посмотрим не только по странам с развивающейся экономикой, но и по странам с развитой экономикой», – сказал Силуанов.

Также он счёл целесообразным сделать плоской шкалу страховых взносов.

«Если у нас есть определённый потолок, потом идёт снижение этой ставки, так называемый "хвост" при расчёте и уплате ставки страховых взносов. Мы считаем, что в условиях снижения страховых взносов могли бы отказаться от так называемого "хвоста", сделать плоскую ставку 22%», – сказал Силуанов.

Напомним, ранее Минэкономразвития предложило схему «налогового манёвра 21 на 21». Схема предполагает повышение ставок НДС с 18% до 21% с одновременным понижением совокупной ставки платежей в соцфонды с текущих примерно 30% до 21% фонда оплаты труда.

Агентство новостей «Между строк»