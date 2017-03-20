Силуанов назвал рубль переукреплённым на 10-12%

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает рубль переукреплённым на 10-12% от фундаментальных значений. По его словам, это выгодно для покупки Минфином валюты у ЦБ для исполнения валютных обязательств бюджета, пишет «Интерфакс».

«Считаю, что он переукреплён от фундаментальных значений где-то на 10-12%. Мы уже купили $500 млн и сейчас видим, что курс опять укрепился, а поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс отклонился на 10-12%, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства», – сказал чиновник.

По словам министра, у бюджета ещё есть потребность в валюте для выплат по внешним валютным обязательствам.

«У нас есть ещё возможность купить не меньше $1 млрд, не факт, что мы ею воспользуемся. Это сверх тех средств, которые идут на пополнение Резервного фонда», – пояснил Силуанов.

Ранее Роман Артюхин, возглавляющий Федеральное казначейство, сообщал, что с 1 марта ведомство начало покупать валюту у ЦБ для выполнения расходных обязательств бюджета, приобретая по $50 млн в день. Всего казначейство приобрело $500 млн. Артюхин также отмечал, что средства понадобились для осуществления 2 апреля операций по обслуживанию внешних заимствований.

В понедельник, 20 марта, курс доллара на открытии торгов на Московской бирже составлял $57,26/руб. При этом около 10:45 мск российская валюта начала дешеветь, к 12:45 мск курс вырос до $57,44/руб. (+0,22%).

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что курс рубля остаётся выше фундаментальных значений. Он отметил, что это приводит к занижению уровня инфляции. При этом он не пояснил, когда курс нормализируется. По мнению министра, это будет зависеть от состояния платёжного баланса.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: The Insider