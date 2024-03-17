Силовики раскрыли убийство криминального авторитета из Нижнего Тагила Владимира Малыгина (Малыша) 30-летней давности

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Нижнего Тагила. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «д», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершённое способом, опасным для жизни многих людей, группой лиц по предварительному сговору) и п. «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, 20 марта 1994 года обвиняемый и его подельник на территории автозаправочной станции неподалёку от таксопарка из автоматов Калашникова расстреляли автомобиль криминального авторитета Владимира Малыгина (Малыша).

СМИ ранее писали, что Малыша «завалили» бывшие участники его же банды, которые перешли к другому преступному авторитету — Андрею Селезнёву (Селя). В публикации издания «Уральский рабочий» от 11 августа 2006 года сообщается, что в убийстве были замешаны бывшие и действующие на тот момент сотрудники милиции.

По версии СК, обвиняемый принял участие ещё в одном убийстве в октябре 1995 года. Жертвой киллера стал авторитет Юрий Смирнов (Букараня).

«Уголовные дела о данных преступлениях, длительное время остававшиеся бесфигурантными, были раскрыты благодаря проведённой сотрудниками отдела криминалистики регионального управления СКР работе по изучению уголовных дел о преступлениях прошлых лет. В ходе расследования проведён комплекс судебных экспертиз, допрошен ряд свидетелей, собрана иная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Необходимо отметить, что в отношении иных также установленных участников указанных преступлений в настоящее время продолжается осуществление уголовного преследования», — сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

«Оперативное сопровождение при расследовании данного уголовного дела осуществляли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области. К сбору доказательств были привлечены наиболее опытные сыщики, в том числе несущие службу в полиции уже около 30 лет. Именно они помогали нашим коллегам из регионального СКР в изучении архивных материалов, восстановлении хронологии криминальных событий, поиске вещдоков. Проведённая без преувеличения титаническая работа была направлена в том числе и на реализацию одного из главных принципов уголовного судопроизводства, гласящего, что ни одно преступление не должно остаться безнаказанным», — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.