Силовики раскрыли убийство девушки в Нижнем Тагиле, совершённое в 2007 году

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования убийства девушки, произошедшего 17 лет назад в центре Нижнего Тагила.

По данным следствия, в начале сентября 2007 года обвиняемый у дома на проспекте Ленина совершил изнасилование и убийство незнакомой 20-летней девушки. Также мужчина украл находившиеся при жертве ювелирные украшения и деньги.

«Изначально у следствия не было доказательств, раскрыть дело в 2007 году не удалось. Но за время расследования сотрудники следственной группы приняли все необходимые меры к обнаружению, изъятию и фиксации следов совершённых преступлений. Также были собраны вещественные доказательства для проведения по ним необходимых экспертных исследований», — сообщает официальный Telegram-канал СУ СК России по Свердловской области.

Позже благодаря молекулярно-генетической экспертизе установили принадлежность выявленного много лет назад генетического профиля конкретному мужчине. Оказалось, он уже отбывает наказание в исправительном учреждении за другие преступления.

Обвиняемый свою вину за убийство в 2007 году не признаёт.

«Фигурант данного уголовного дела по имени Константин в настоящее время имеет в своём “послужном списке” судимости за совершение имущественных преступлений и ряда противоправных деяний против личности, в том числе угрозу убийством и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Свою причастность к инкриминируемому ему в настоящее время особо тяжкому преступлению он в ходе следственных мероприятий напрочь отрицал, заняв излюбленную отдельными представителями криминалитета позицию: мол, тебе надо, ты и доказывай, начальник. Однако если раньше, заявляя о такой позиции, представители преступного мира могли уповать на то, что у стражей порядка не имелось в достаточном объёме экспертных и иных доказательных возможностей, то сейчас вводить следствие в заблуждение себе дороже. Ведь даже при отрицании злоумышленником своей вины его красноречиво изобличают так называемые немые свидетели преступлений: вещественные доказательства, умноженные на современные экспертные возможности», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

На данный момент сотрудники СКР собрали уже достаточно доказательств и направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.