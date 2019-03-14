Силовики проводят обыски у участника «Открытой России» в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Сотрудники СК РФ совместно с сотрудниками Свердловской полиции провели обыск в квартире у члена Свердловского отделения общественного сетевого движения «Открытая Россия» Максима Верникова, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник ФАН сообщил, что проведение обыска связано с возбуждением уголовного дела по статье 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации её деятельности».

Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов пока нет, следственные мероприятия продолжаются.

В 2017 году «Открытая Россия», созданная экс-совладельцем нефтяной компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским, внесена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. В «Открытой России» не согласились с решением Генпрокуратуры и заявили, что организация является российской, а не иностранной.

В январе 2019 года против члена федерального совета движения Анастасии Шевченеко из Ростова-на-Дону впервые в России возбудили уголовное дело по статье 284.1 УК (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Amnesty International считает отправленную под домашний арест активистку движения «Открытая Россия» узницей совести, лишённой свободы исключительно за свои политические взгляды. Михаил Ходорковский назвал все случаи давления «политическим преследованием в кристально чистом виде». После возбуждения уголовного дела, чтобы обезопасить участников и защитить право организации на существование, Совет движения принял решение официально зарегистрироваться в России и подать документы в Минюст.