Силовики провели рейд на рынке Букатино в Нижнем Тагиле

Очередной рейд провели военные следователи 482-го Военного следственного отдела СК РФ. В этот раз силовики проверили мигрантов, работающих на рынке «Приречный» (Букатино).

«По поручению руководства Главного военно-следственного управления СК РФ была проведена проверка постановки на воинский учёт граждан, вновь приобретших гражданство Российской Федерации. В ходе текущего рейда было проверено 20 новоиспечённых граждан РФ. Из них 16 встали на воинский учёт, четверо не встали. Сотрудниками военного комиссариата города Нижний Тагил было выдано четыре повестки о постановке на воинский учёт и уточнении данных», — пояснили в ведомстве.

После получения повестки мужчины должны в течение двух недель прийти в военкомат. Уклонистов ждёт штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает ТК «Телекон».

В СК отметили, что хотя число уклонистов уменьшается, но проведение таких рейдов всё ещё актуально.