Силовики провели обыск в уральском банке по делу о взятке экс-начальника УМВД Екатеринбурга

Силовики обыскали банк «Кольцо Урала» в Екатеринбурге по уголовному делу бывшего главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова. Также силовики проверили топ-менеджера и начальника службы безопасности УГМК. Об этом E1.ru рассказал осведомлённый источник.

«Следователи в сопровождении оперативников провели обыски в офисе банка "Кольцо Урала", а также дома у директора по корпоративным отношениям и социальным проектам УГМК Олега Мелюхова и начальника службы безопасности холдинга Белова», — сообщил собеседник издания.

Топ-менеджера Мелюхина подозревают в том, что он осуществлял модерацию сделки, в процессе которой экс-председатель банка «Кольцо Урала» Олег Коноплёв передал взятку бывшему начальнику УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову.