«Силовики никогда не запрашивают информацию о состоянии банковских счетов и не требуют проводить операции по переводу денег». Управления ФСБ и МВД обратились к жителям Среднего Урала с официальным заявлением

Сегодня, 22 ноября, представитель регионального Управления ФСБ Алина Казанцева и начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых обратились к жителям Среднего Урала с совместным официальным заявлением. Причиной стал катастрофический рост мошеннических атак. Злоумышленники под видом сотрудников ФСБ стали всё чаще обманывать свердловчан.

«Излишняя доверчивость некоторых категорий людей приводит к печальным последствиям. Когда читаешь оперативные сводки полиции, не веришь своим глазам. Жертвами аферистов становятся доценты, профессора и педагоги высших учебных заведений, пенсионеры, работники железнодорожного транспорта, заводов, предприятий. Граждане, столкнувшись с настойчивыми “гипнотизёрами”, безропотно выполняют все команды липовых сыщиков, следователей или дознавателей ФСБ. И в итоге остаются с огромными кредитными долгами, а иногда и без жилья», — рассказал Валерий Горелых.

Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области сообщает, что силовики никогда не запрашивают информацию о состоянии банковских счетов и не требуют проводить операции по переводу денег. Также они никогда не просят назвать номер и трёхзначный код карты и тем более не привлекают в расследование уголовных дел по телефону.

ФСБ и МВД призывают соблюдать бдительность и не передавать информацию о карте и свои персональные данные по телефону, кем бы ни представлялись на другой линии. Только соблюдение этих элементарных правил безопасности позволит снизить вероятность стать жертвой мошенников.