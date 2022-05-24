Сильные дожди и грозы: в Нижнем Тагиле объявили штормовое предупреждение 

В Свердловской области прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления, обусловленные сильными дождями, грозами, порывами ветра до 18 м/с. По данным ЕДДС Нижнего Тагила, 25 мая пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Пешеходов и автолюбителей просят быть внимательнее на дорогах.

В связи с неблагоприятными погодными условиями высок риск возникновения ЧС на объектах ТЭК и ЖКХ. Возможны порывы линий электропередач, обрывы технических проводов связи при усилении ветра до 18 м/с, вследствие чего вероятен выход из строя оборудования, что может повлечь кратковременные нарушения в работе электроэнергетических систем районов.

Спасатели предупреждают о возможных повреждениях кровли жилых домов, остекления зданий и строений, также существует угроза падения незакреплённых конструкций и деревьев.

Существует вероятность возникновения ДТП на участках дорог регионального назначения и отмены междугородних автобусных перевозок.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.