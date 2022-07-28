Сильнейшие шахматисты Свердловской области приедут в Нижний Тагил на шахматный турнир

В Нижнем Тагиле 13 августа, в рамках празднования 300-летия города, состоится шахматный турнир, в котором примут участие сильнейшие шахматисты Свердловской области. Игры на 300 шахматных досках пройдут в ФОК «Президентский», сообщает пресс-служба мэрии.

Главным участником мероприятия станет известный российский шахматист из Екатеринбурга, призёр командных чемпионатов России, чемпион мира среди юниоров в личном зачёте и победитель чемпионата мира среди молодёжи в составе сборной России гроссмейстер Андрей Шариязданов, а также 14-кратный чемпион Нижнего Тагила Александр Балберов.

На турнир приедут шахматисты из Екатеринбурга, Верхней и Нижней Салды, Кушвы и других городов области. Победителей выберут в номинациях «Самый молодой шахматист», «Самый пожилой шахматист» и «Шахматная семья».

Кроме того, в турнире сможет поучаствовать любой желающий. Зарегистрироваться можно по телефонам: 8 (3435) 25-78-35, доб. 207 и 8 (950) 202-03-56 (Гудина Елена Владимировна).