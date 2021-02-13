«Шёл босиком». В Москве трое детей попали в реанимацию после того, как их в лесу без одежды оставила мать

В Москве трое детей попали в реанимацию после того, как мать оставила их раздетыми на морозе. Женщина также госпитализирована, в скором времени следователи проверят состояние её психического здоровья, пишет «Интерфакс».

Инцидент произошёл поздним вечером 11 февраля, когда 33-летняя многодетная мать решила убить трёх своих детей. Она привезла их в лес на территории Новой Москвы, раздела догола и оставила на морозе. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил очевидец произошедшего.

Дети с различными степенями обморожения были доставлены в детскую городскую больницу, где им оказывается помощь. Позже их мать задержали в Москве, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

По словам уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой, женщина проживала в Подмосковье с начала января этого года. Ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних семья не попадала. Также уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова взяла на личный контроль вопрос жизнеустройства троих детей. Сейчас Кузнецова находится на связи с родственниками детей и будет решать вопрос с органами опеки о том, кому можно передать детей после больницы по мере выздоровления.

«Состояние младшей девочки достаточно хорошее. Рядом с ней будут находиться медперсонал и волонтёр. Ситуация со средним братом чуть сложнее, прогнозы хорошие. В ближайшие часы их могут перевести в обычную палату, — приводит слова омбудсмена её пресс-служба. — Удалось поговорить со старшим. Ему досталось больше всех, ведь он шёл босиком. Ножки предстоит лечить серьёзно, врачи дают осторожные прогнозы».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии).