«Шуба для уральцев не роскошь, а необходимость». Владелица салона верхней одежды «Шубург» Валентина Иордан — о вызовах времени и создании бизнеса, делающего женщин красивыми 

Салон верхней одежды «Шубург» на проспекте Ленина, 73 в Нижнем Тагиле хорошо знаком горожанам. Его владелица Валентина Иордан начала заниматься торговлей в сложные 90-е годы, чтобы хоть как-то прокормить семью. Со временем бизнес превратился в стабильно работающее, устойчивое к кризисам предприятие со штатом сотрудников, хорошей репутацией и понятными перспективами. В рамках проекта «PRO бизнес», который АН «Между строк» реализует вместе со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, мы пообщались с Валентиной о том, как с нуля создать интересный бизнес, преодолеть трудности и занять свою нишу на рынке.

Валентина — педагог по образованию, работала в школе учителем технологии около 20 лет. Она умела шить и мечтала о создании красивой одежды, хотела стать дизайнером-модельером. В конце 90-х годов, когда учителям задерживали зарплату, чтобы подзаработать денег, тагильчанка занялась продажей одежды и открыла свою торговую точку. Потихоньку дело пошло, Валентина уволилась из школы, чтобы вплотную заняться бизнесом.

«Не имея средств и помещения, я решила рискнуть и взяла кредит. На эти деньги сначала купила одну квартиру через риэлторскую фирму, потом ещё одну, потом ещё несколько. Их я превратила в магазин, который мы видим сейчас», — рассказывает бизнес-леди.

Салон открылся в 2005 году. Поначалу он назывался «Багира». Позже Валентина решила сменить название на более оригинальное и самобытное и зарегистрировала собственную торговую марку. Так родилось название «Шубург», которое быстро превратило магазин в узнаваемый бренд, выделяющийся среди конкурентов.

«Burg в переводе с английского означает город. Ну а шуба — это тот вид одежды, который напрямую связан с климатическими условиями. На Урале холодно. Шубы, дублёнки, пальто и другая верхняя одежда, представленная в нашем салоне, нужны, чтобы согревать, это не роскошь, а необходимость», — объясняет предпринимательница.

Валентина вспоминает, что поначалу самой приходилось летать за товаром, потом появились первые сотрудники, штат начал расти. Это было время, когда на рынке ощущался дефицит меховых изделий, спрос на них оказался очень высоким. По словам предпринимательницы, сейчас спрос на натуральные шубы и дублёнки снизился на 80%, среди возможных причин — этичность производства, переход на более удобные в повседневной жизни экологичные вещи, снижение уровня дохода населения. На рост стоимости данной категории товаров не в последнюю очередь повлияло внедрение системы маркировки «Честный знак». Зато увеличился спрос на более демократичную, простую и экологичную тёплую одежду. В салоне у Валентины, кроме традиционных шуб из натурального меха, можно найти текстильные пуховики, парки, комбинированные куртки с отделкой из стриженого меха, экодублёнки, кожаные куртки и пальто, шубы из искусственного меха.

Валентина Иордан уверена в том, что для успеха в жизни нужно найти свою нишу, уметь рисковать, создавать межличностные отношения и поддерживать их. По её мнению, предприниматель — это человек, который может находить общий язык с разными людьми, устанавливать контакты в различных регионах и странах. Поставщики у «Шубурга» есть в разных частях света, товары доставляют не только из Китая, Турции, Греции, но и из России. Поставщиков хозяйка салона выбирает сама, ездит на выставки мировой моды в разные города, отсматривает коллекции, после этого принимает решение, работать ли с данным производителем и фабрикой в дальнейшем, приобрести данный товар в свой салон или нет.

Для успеха не менее важна и репутация бизнеса, поэтому Валентина акцентирует внимание на том, что товар должен иметь высокое качество, быть стильным, красивым, экологичным и доступным по цене.

«Я учитываю место, в котором живу, географию, культуру. Нижний Тагил — рабочий город, важно понимать, какой средний доход у его жителей. Нужно ориентироваться на потребителей, которые смогут купить эту одежду, уровень их достатка. Учитываем и наш российский менталитет, вкусы, предпочтения и моду. Мы хотим одеть наших покупателей достойно, красиво, изящно и по доступной цене, у нас богатый выбор одежды», — отмечает Валентина.

Предпринимательница за годы существования бизнеса научилась реагировать на кризисы, строить дело так, чтобы у него был запас прочности. Именно по этой причине сегодня покупатели салона не заметили резкого роста цен. В пандемию, во время локдауна, магазин не работал, но у его собственницы была возможность не увольнять сотрудников и платить им зарплату вне зависимости от товарооборота.

«Тяжёлые времена, экономический кризис в России обязательно закончатся, главное, чтобы был мир и достойная работа у тагильчан, наших потребителей. Во время недавнего взлёта цен, когда дорожали даже средства первой необходимости, у нас цены остались прежние», — делится Валентина.

Имея устойчиво работающий бизнес, предпринимательница строит планы по его дальнейшему развитию. Она обратилась в центр «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства за помощью в создании сайта, через который была запущена онлайн-продажа.

«Я обратилась к руководителю центра Сергею Федорееву, он очень мне помог, дал лучших специалистов. Благодаря поддержке центра удалось создать новый формат работы, появились новые перспективы», — говорит предпринимательница.

Валентина Иордан уверена: бизнес — это призвание, и если человек делает своё дело, то оно захватывает его целиком.

Если вы тоже хотите стать участником спецпроекта «PRO бизнес», присылайте на почту probusiness@mstrok.ru свои заявки. В письме расскажите о вашей компании: чем она занимается, как давно существует, в чём её конкурентные преимущества, добавьте фото и видео, не забудьте указать контактные данные. Внимание: участниками проекта могут стать только юрлица и индивидуальные предприниматели.