Штраф за ложный вызов экстренных служб могут увеличить в пять раз

Мосгордума предложила в пять раз увеличить штраф за заведомо ложный вызов пожарных, полиции или скорой помощи, пишут «Известия».

Документ также предусматривает для нарушителей наказание в виде выполнения ими обязательных работ сроком до 200 часов.

По словам инициаторов законопроекта, в настоящее время отмечается рост числа вызовов по вымышленным поводам, однако на законодательном уровне серьёзные санкции применяются лишь в случае заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Депутаты подчёркивают, что ложный вызов влечёт за собой большие расходы бюджетных средств, а также лишает необходимой помощи тех, кто в ней действительно нуждается.

Эксперты также признают эффективность применения в отношении шутников общественных работ, однако отмечают необходимость повышения предложенного размера штрафных санкций.