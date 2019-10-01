Штраф для пытающихся «откосить» от армии может вырасти в 6 раз

Для молодых людей, которые уклоняются от армии, штраф может вырасти в 6 раз, пишет «Коммерсантъ».

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского, сейчас размеры таких штрафов начинаются от 500 рублей.

Он отметил, что с 2014 года уклонистов стало меньше, их количество сократилось почти в 4 раза — с 6 тысяч до 1,6 тысячи человек.

С 1 октября в России стартовал осенний призыв на военную службу. В этот призыв в армию должны пойти около 132 тысяч человек — на полтысячи меньше, чем в прошлом году. Призыв пройдёт с 1 октября по 31 декабря. Педагогов призывать не будут, так как их набирают в армию один раз в год — с 1 мая по 15 июля. Жителям сёл дают отсрочку — их будут призывать с 15 октября по 31 декабря, чтобы они успели закончить уборочные работы.