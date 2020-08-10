Штаб Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты выборов

В Беларуси штаб Светланы Тихановской не признаёт результаты выборов, объявленные ЦИК, со ссылкой на представителей штаба пишет РИА Новости.

В штабе заявляют, что данные с участков во всех районах показывают у Тихановской 70–80% голосов. О том, какие дальнейшие действия будет предпринимать штаб, будет объявлено в ближайшие часы. Ранее Тихановская обратилась с заявлением к милиции, войскам и участникам протестов.

«Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. <...> Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего офицеры — я знаю, что вы можете это сделать», — сказала Тихановская.

Кандидат также призвала избирателей предотвращать провокации во время протестов и не давать повод к применению насилия. Она заявила, что уверена в том, что белорусы «проснутся завтра в новой стране», и выразила надежду, что в Беларуси в это время «будут только хорошие новости».

Ранее ЦИК объявил предварительные итоги выборов: 80,23% голосов у Александра Лукашенко, у Тихановской лишь 9,9% голосов. Против всех высказались 6,02% избирателей. По данным ЦИК, явка составила 84,23%.