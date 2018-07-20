Штаб Навального в Екатеринбурге опубликовал первое расследование про свердловского министра (ВИДЕО)

Команда штаба Алексея Навального в Екатеринбурге выпустила первое собственное видеорасследование, посвящённое министру общественной безопасности (МОБ) Свердловской области Александру Кудрявцеву. Фильм опубликован на официальной странице штаба в соцсети «ВКонтакте».

«Министерство общественной безопасности — не просто бесполезное, а абсолютно вредное ведомство. 62 человека занимаются запрещением публичных акций в Екатеринбурге, пока дети их начальника строят себе загородные дачи, стоимость которых превышает официальные доходы всей семьи министра», — анонсируют фильм волонтёры.

Сотрудники штаба рассказывают о загородных домах сыновей министра, общая стоимость которых якобы превышает доход всей семьи.

Согласно данным волонтёров, оба сына министра — Иван и Александр — являются собственниками строящихся дач. Однако, по мнению оппозиционеров, происхождение денежных средств, на которые осуществляется строительство, неизвестно. Иван Кудрявцев владеет дачей в Белоярском районе, её оценивают в 10 млн рублей. Второй сын министра строит дачу возле озера Балтым, о её цене волонтёры умалчивают.

«Мы требуем от Евгения Куйвашева ликвидировать министерство, в котором окопалось 62 тунеядца, занимающихся освоением бюджетных средств. Именно губернатор, как создатель этой конторы, несёт личную ответственность за нарушение права жителей региона на проведение публичных мероприятий», — заключают авторы расследования.

Руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых в беседе с журналистом Znak.com заявил, что у них есть данные о прошлогодних доходах Ивана и Александра, однако публиковать документы они не стали по «этическим причинам».

«Это бы раскрыло источник, который нам эти сведения предоставил», — пояснил Кузьминых.

Тем не менее он отметил, что, согласно этим документам, ежемесячная зарплата Ивана в 2017 году составила 70 тысяч рублей, Александра — 140 тысяч рублей.

Сам министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев заявил изданию, что его сыновья ведут самостоятельную жизнь и имеют право владеть недвижимостью.

«Мне нечего тут комментировать, тем более надуманные идиотские выводы», — пояснил Кудрявцев.

Заместитель главреда Znak.com Дмитрий Колезев также раскритиковал качество расследования в своём Telegram-канале, отметив при этом позитивный эффект от такого рода работы.