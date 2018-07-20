Штаб Навального в Екатеринбурге опубликовал первое расследование про свердловского министра (ВИДЕО)

Команда штаба Алексея Навального в Екатеринбурге выпустила первое собственное видеорасследование, посвящённое министру общественной безопасности (МОБ) Свердловской области Александру Кудрявцеву. Фильм опубликован на официальной странице штаба в соцсети «ВКонтакте».
«Министерство общественной безопасности — не просто бесполезное, а абсолютно вредное ведомство. 62 человека занимаются запрещением публичных акций в Екатеринбурге, пока дети их начальника строят себе загородные дачи, стоимость которых превышает официальные доходы всей семьи министра», — анонсируют фильм волонтёры.
Сотрудники штаба рассказывают о загородных домах сыновей министра, общая стоимость которых якобы превышает доход всей семьи.
Согласно данным волонтёров, оба сына министра — Иван и Александр — являются собственниками строящихся дач. Однако, по мнению оппозиционеров, происхождение денежных средств, на которые осуществляется строительство, неизвестно. Иван Кудрявцев владеет дачей в Белоярском районе, её оценивают в 10 млн рублей. Второй сын министра строит дачу возле озера Балтым, о её цене волонтёры умалчивают.
«Мы требуем от Евгения Куйвашева ликвидировать министерство, в котором окопалось 62 тунеядца, занимающихся освоением бюджетных средств. Именно губернатор, как создатель этой конторы, несёт личную ответственность за нарушение права жителей региона на проведение публичных мероприятий», — заключают авторы расследования.
Руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых в беседе с журналистом Znak.com заявил, что у них есть данные о прошлогодних доходах Ивана и Александра, однако публиковать документы они не стали по «этическим причинам».
«Это бы раскрыло источник, который нам эти сведения предоставил», — пояснил Кузьминых.
Тем не менее он отметил, что, согласно этим документам, ежемесячная зарплата Ивана в 2017 году составила 70 тысяч рублей, Александра — 140 тысяч рублей.
Сам министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев заявил изданию, что его сыновья ведут самостоятельную жизнь и имеют право владеть недвижимостью.
«Мне нечего тут комментировать, тем более надуманные идиотские выводы», — пояснил Кудрявцев.
Заместитель главреда Znak.com Дмитрий Колезев также раскритиковал качество расследования в своём Telegram-канале, отметив при этом позитивный эффект от такого рода работы.
«Я считаю, что местный штаб Навального в целом делает полезные вещи, но это расследование, к сожалению, какое-то слабое. Логика хромает, доказательства неубедительны, финальные требования пафосные и наивные. Это моё мнение, посмотрите сами и решите. Может быть, потом будет лучше, но пока не очень. Впрочем, сам факт того, что люди занимаются хоть какими-то расследованиями, — позитивен».