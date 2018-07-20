Штаб Навального в Екатеринбурге опубликовал первое расследование про свердловского министра (ВИДЕО)

20.07.2018 17:37

Команда штаба Алексея Навального в Екатеринбурге выпустила первое собственное видеорасследование, посвящённое министру общественной безопасности (МОБ) Свердловской области Александру Кудрявцеву. Фильм опубликован на официальной странице штаба в соцсети «ВКонтакте».

«Министерство общественной безопасности — не просто бесполезное, а абсолютно вредное ведомство. 62 человека занимаются запрещением публичных акций в Екатеринбурге, пока дети их начальника строят себе загородные дачи, стоимость которых превышает официальные доходы всей семьи министра», анонсируют фильм волонтёры.

Сотрудники штаба рассказывают о загородных домах сыновей министра, общая стоимость которых якобы превышает доход всей семьи.

Согласно данным волонтёров, оба сына министра — Иван и Александр — являются собственниками строящихся дач. Однако, по мнению оппозиционеров, происхождение денежных средств, на которые осуществляется строительство, неизвестно. Иван Кудрявцев владеет дачей в Белоярском районе, её оценивают в 10 млн рублей. Второй сын министра строит дачу возле озера Балтым, о её цене волонтёры умалчивают.

«Мы требуем от Евгения Куйвашева ликвидировать министерство, в котором окопалось 62 тунеядца, занимающихся освоением бюджетных средств. Именно губернатор, как создатель этой конторы, несёт личную ответственность за нарушение права жителей региона на проведение публичных мероприятий», заключают авторы расследования.

Руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых в беседе с журналистом Znak.com заявил, что у них есть данные о прошлогодних доходах Ивана и Александра, однако публиковать документы они не стали по «этическим причинам».

«Это бы раскрыло источник, который нам эти сведения предоставил», — пояснил Кузьминых.

Тем не менее он отметил, что, согласно этим документам, ежемесячная зарплата Ивана в 2017 году составила 70 тысяч рублей, Александра — 140 тысяч рублей. 

Сам министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев заявил изданию, что его сыновья ведут самостоятельную жизнь и имеют право владеть недвижимостью.

«Мне нечего тут комментировать, тем более надуманные идиотские выводы», — пояснил Кудрявцев.

Заместитель главреда Znak.com Дмитрий Колезев также раскритиковал качество расследования в своём Telegram-канале, отметив при этом позитивный эффект от такого рода работы.

«Я считаю, что местный штаб Навального в целом делает полезные вещи, но это расследование, к сожалению, какое-то слабое. Логика хромает, доказательства неубедительны, финальные требования пафосные и наивные. Это моё мнение, посмотрите сами и решите. Может быть, потом будет лучше, но пока не очень. Впрочем, сам факт того, что люди занимаются хоть какими-то расследованиями, — позитивен».

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