Шойгу предрёк гибель человечества из-за рыночной экономики

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью журналу «Вокруг света» заявил, что если в скором времени пользование природными ресурсами не прекратится, а люди по-прежнему будут заниматься накопительством, то миру грозит гибель. Причина, по его мнению, кроется в рыночной экономике большинства стран.

«Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идёт к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению. Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства», — рассказал Шойгу.

В пример он привёл добычу кроликов.

«Ты добыл одного кролика — и будешь сыт. Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадёт. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Но зачем тебе эти десять кроликов?!» — уточняет Шойгу.

Министр обороны высказал мысль, что накопление ресурсов вредит как одному гражданину, так и влияет на весь мир в целом.

Также Шойгу выразил обеспокоенность возможностью возвращения России в период, аналогичный «лихим девяностым» годам прошлого века. По мнению политика, необходимо не допустить повторения ситуации. Желание предотвратить повторение ситуации стало одним из его мотивов, чтобы возглавить федеральный список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в Госдуму.