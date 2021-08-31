Шойгу отправил военных тушить лесные пожары в Свердловской области

Министр обороны России Сергей Шойгу отправил военных на тушение пожаров в Пышминском городском округе Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Отряд ликвидации последствий ЧС будет создан из состава военнослужащих соединений и воинских частей Екатеринбургского гарнизона. По данным Минобороны, в составе спецотряда около 20 военнослужащих, пять единиц авторазливочных станций АРС-14КМ, а также грузовые автомобили повышенной проходимости «КамАЗ». Военные уже доставили 50 тонн воды к очагам пожара.

«Военнослужащие ЦВО осуществляют забор воды, её доставку и проводят проливку участков тления, а также почвы на направлениях, где остаётся угроза перехода огня на населённые пункты», — объяснили в пресс-службе Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что военные дислоцировались в тех местах, где существует угроза перехода огня на населённые пункты: на посёлок Крутоярский, сёла Смородинка и Чернышево.

На сегодня площадь природных пожаров в Свердловской области составляет около 8 тысяч гектаров, регион занимает третье место в России по общей площади пожаров, уступая лишь Иркутской области и Якутии.

Крупные природные пожары в Свердловской области начались в середине августа. Из-за огня были эвакуированы дачные посёлки, коллективные сады и санатории под Первоуральском и Ревдой. Из-за дыма от пожаров ближайшие города, в том числе Екатеринбург, больше недели накрывал смог. Очаги возгорания находили практически на всей территории области. Местами сотрудники ГИБДД перекрывали дороги из-за огня, подошедшего к трассам.