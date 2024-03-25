Шоу-балет «Альянс» Центра культуры и искусства НТМК в апреле отметит свое 30-летие

Шоу-балет «Альянс» Центра культуры и искусства НТМК в этом году отмечает свое 30-летие! Коллектив был создан в 1994 году при продюсерском центре «Leis». Художественный руководитель — Наталья Юрьевна Баранова. Под её руководством «Альянс» неоднократно становился призёром и лауреатом городских, областных, всероссийских и международных хореографических конкурсов.

Танцорам «Альянса» в своё время рукоплескали не только в нашей стране, но и в Германии и Испании. Таланту и энергии воспитанников этого коллектива позавидует каждый! В репертуаре шоу-балета «Альянс» есть танцы на любой вкус: от народной стилизации до современной хореографии. Коллектив идёт в ногу со временем, не забывая при этом о мощных русских традициях не только в танцевальной стилистике, но и в воспитании юного поколения.

Педагогический состав коллектива — профессионалы своего дела, влюблённые всем сердцем в танцевальное искусство. В преддверии юбилея «Альянса» мы пообщались с его идейным вдохновителем и художественным руководителем Натальей Юрьевной Барановой.

— Как вы пришли к пониманию, что танцы — это Ваше призвание?

— Когда я была маленькой, я смотрела на своего педагога и очень хотела быть похожей на неё. С 7 лет я танцую и признаюсь, что ни разу не задумывалась о другом деле! С годами я поняла, что танцевать плохо можно, учить плохо — нельзя.

— Что служит для вас источником вдохновения?

— В нашем коллективе никогда не было и не будет отбора детей, а вдруг мы звезду пропустим!? Они растут, развиваются, творят историю коллектива от выпуска к выпуску. Танец даёт им возможность на время стать другими, но в то же время не потерять своей индивидуальности. Вдохновляют меня мои дети, а процесс постановки танца, спектакля, создания образа приносит настоящее удовольствие. Задумками всегда делюсь со своими педагогами. Они — моя поддержка и опора!

— Легко ли научиться танцевать? Дайте несколько советов начинающим танцовщикам и хореографам.

— Красивый почерк не даётся от рождения, ему нужно учиться, а лёгкость движения — отличительная черта умеющего танцевать. Танцоры — это словно инструмент, как пианино, на котором играет хореограф. Если всегда помнить об этом, если относиться к танцу со всей любовью, с душой, то всё непременно получится.

— О чем вы мечтаете, какие строите планы?

— Мечтаю отметить 30-летие коллектива в этом году и собрать всех выпускников на сцене нашего любимого Дворца культуры металлургов!

Свой юбилей шоу-балет «Альянс» отметит уже 27 апреля в Зрительном зале ДК НТМК. Приглашаем на праздник всех выпускников, воспитанников и ценителей творчества коллектива.