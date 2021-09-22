Шоколадная паста, микроволновка, телефон: в Нижнем Тагиле поймали вора, который тащил всё, что видит

В Нижнем Тагиле поймали 41-летнего жителя Вагонки, который обвиняется в кражах, покушении на грабёж и разбойном нападении, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

Следствием установлено, что утром 28 апреля в баре на улице Юности пьяный мужчина похитил телефон у посетителя, который уснул за столом. После злоумышленник на такси доехал до продуктового магазина, где попытался вынести две банки шоколадной пасты и термос. Но сотрудники магазина задержали грабителя. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела, а подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Позже выяснились другие подвиги воришки. В мае из арендованной на сутки квартиры на улице Басова он забрал микроволновую печь, которую тут же на улице продал прохожему.

Ещё одно преступление мужчина совершил во время посещения полюбившегося ему бара. Злоумышленник увидел посетителя, на руке которого блестел золотой перстень. Под надуманным предлогом обвиняемый вызвал оппонента на улицу и ударил мужчину неустановленным режущим предметом. В результате этого пострадавший упал на землю. Злоумышленник, заметив на шее жертвы золотой крестик на шнурке, срезал его и быстро скрылся с места происшествия.

После инцидента подозреваемого заключили под стражу. Пока шло следствие, Дзержинский и Ленинский суды вынесли в отношении него приговоры за ранее совершённые преступления. В ближайшее время новое уголовное дело также будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-группе полиции отметили, что обвиняемый ранее неоднократно был судим. В последний раз мужчина был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина отбывал наказание (4,3 года лишения свободы) в ЛИУ-51 Нижнего Тагила.