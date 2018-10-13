Общество

Шнур, Баста, Ани Лорак и Меладзе станцевали на шоу «Голос» под песню тагильчанки (ВИДЕО)

13.10.2018 19:01
Шнур, Баста, Ани Лорак и Меладзе станцевали на шоу «Голос» под песню тагильчанки (ВИДЕО)

Певица из Нижнего Тагила Агнесса Королёва выступила на слепых прослушиваниях шоу «Голос» на Первом канале. Члены жюри седьмого сезона до последнего думали, чтобы повернуться к тагильчанке, но в итоге девушка осталась без наставника и выбыла с конкурса.

Ани Лорак сказала, что не могла абстрагироваться от сравнения Агнессы с Кэти Пэрри, песню Roar которой исполняла участница «Голоса». По словам лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, он хотел нажать кнопку, но ему не хватило лёгкости в исполнении. Позже он сказал, что девушки должны выходить на сцену всегда немного пьяными, потому что подшофе они лишены комплексов. Сама Агнесса Королёва сказала, что немного волновалась и расстроилась из-за вылета.

Тагильчанку попросили исполнить песню ещё раз, после чего все четверо членов жюри, включая рэпера Басту и композитора Константина Меладзе, вышли к сцене танцевать. В комментариях Ura.ru девушка отметила, что хотела попасть в команду Шнура.

 «В проекте "Голос" я хотела участвовать ещё в прошлом году, но, к сожалению, не дошла до слепых прослушиваний. В этом году всё получилось, чему я, конечно, очень рада. Я не считаю поражением то, что ко мне не повернулись. Это был очень достойный, яркий и весёлый номер, за который абсолютно не стыдно. Я спела на бис, а все члены жюри вышли танцевать, это были невероятные эмоции! Все наставники  большие профессионалы, и я была бы рада быть в команде любого из них. В любом случае я приобрела огромный опыт, который мне обязательно пригодится», сказала Агнесса Королёва.

Сейчас девушка живёт в Москве, работает педагогом по вокалу и поёт в кавер-группе SOHO.

Видео: Первый канал
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