Школы смогут вводить карантинные меры в случае вспышки коронавируса

Российские школы смогут принимать решение о введении карантина в случае вспышки заражения коронавирусом в стенах заведения самостоятельно, заявила ТАСС директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова.

Романова объяснила, что «в этой ситуации коронавирусная инфекция ничем не отличается от любой другой». Также она напомнила, что школы начнут работать с 1 сентября в традиционном формате.

По словам Романовой, в этом году в школу пойдёт около 17 млн учеников, из которых около 1,9 млн — первоклассники.

«Мы обязательно будет руководствоваться требованиями Роспотребнадзора при подготовке и проведении учебного процесса», — добавила она.

Ранее, 26 августа, на совещании президента с членами правительства министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что все школы, детские сады и колледжи в России готовы к началу нового учебного года.