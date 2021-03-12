Школу № 24 на Руднике капитально отремонтируют за 100 миллионов рублей

Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для выполнения капитального ремонта школы № 24 на Руднике им. III Интернационала (Сланцевая, 13а). Победителя планируется определить до конца марта. Начальная цена заключения муниципального контракта — 119,6 млн рублей. В качестве источника финансирования рассматриваются областной и местный бюджеты.

Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит привести в нормативное состояние кровлю, внутренние помещения школы, а также обновить фасад здания. Сюда же входит устройство наружных и внутренних инженерных сетей (электроосвещение, теплоснабжение). Кроме того, возле учреждения необходимо благоустроить территорию. Все работы должны быть завершены не позднее 30 ноября 2021 года. Гарантийный срок составит 5 лет.