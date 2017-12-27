Школьные автобусы оснастят мигалками

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, предполагающее установку мигалок на крышах школьных автобусов, документ опубликован на сайте правительства.

«Введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета на крыше автобуса», — говорится в пояснительной записке.

Также определены условия перевозки в автобусах сотрудников туристических и экскурсионных организаций, которые участвуют в программе поездки, и уточняются требования к стажу работы водителя автобуса — он должен быть не менее одного года.

Согласно действующим правилам, автобусы с детьми должны сопровождать автомобили ГИБДД, если они идут в колонне из трёх и более транспортных средств. Если перевозка производится в одном или двух автобусах, в ГИБДД подаётся специальное уведомление. В уведомлении указаны дата, маршрут следования, сведения о транспортной компании, число и возраст детей, марка автобуса, имена сопровождающих лиц.