Школьники Нижнего Тагила смогут принять участие в олимпиаде «Яндекса» и выиграть экскурсию по офису компании 

Школьников 6–11-го классов Нижнего Тагила приглашают поучаствовать в олимпиаде по информатике, которая пройдёт в городах России с 17 марта по 7 мая. Организаторами выступили «Яндекс.Учебник», Фонд Ильи Сегаловича, занимающийся поддержкой IT-образования, и голосовой помощник «Алиса». Участникам не обязательно уметь программировать — необходимые знания школьники получат во время прохождения олимпиады.

«Олимпиада — эффективный способ показать тысячам школьников, как легко можно начать программировать. Сейчас IT-навыки нужны для учёбы и работы во многих областях, причём не только технических. Для участия в этой олимпиаде даже не нужна подготовка — внутри олимпиады есть короткие обучающие ролики, которые помогают разобраться в азах программирования. Полученные знания можно будет сразу применить в решении задач. Учителя-наставники также получат большую пользу от участия. Как и дети, преподаватели смогут подготовиться и изучить новые инструменты и подходы к работе, получат опыт организации больших и увлекательных проектов», — приводят в пресс-службе «Яндекса» слова руководителя онлайн-платформы «Яндекс.Учебник» Александра Москвичёва.

Олимпиада состоит из двух этапов. На первом школьников ждут задачи на логическое мышление, программирование ровера и написание кода на Python. Второй этап — онлайн-хакатон, на котором ребята смогут потренировать алгоритмическое мышление, декомпозицию, научатся работать в команде. Школьники разработают идею и сценарий проекта, будут программировать сам навык в конструкторе Aimylogic, а лучшие из них опубликуют в каталоге «Алисы», где ими смогут воспользоваться более 45 млн пользователей.

Перед хакатоном и во время него юные программисты будут проходить обучение: познакомятся с работой над голосовыми интерфейсами и узнают, как использовать инструменты распознавания живой речи. Также они научатся основам бизнес-моделирования: от проверки идеи до тестирования готового продукта.

Наставниками команд будут учителя информатики, для которых «Яндекс.Учебник» подготовил специальное обучение по созданию навыков для голосовых помощников.

В каждом туре школьников ждут призы, а за победу в хакатоне команды наградят Яндекс-станциями. Три лучших команды отправятся на экскурсию по офису «Яндекса», встретятся с ведущими экспертами компании и поедут на полигон беспилотных авто. Наставники школьников, выигравших суперприз, получат в подарок курс по развитию soft skills от «Яндекс.Практикума».