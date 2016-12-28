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28 Дек 2016 17:02 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Школьники Нижнего Тагила не попали на губернаторскую ёлку. ГИБДД запретила везти детей в аварийных автобусах от мэрии

Тагильские чиновники отменили поездку школьников на губернаторскую ёлку, организованную Минобразования для самых одарённых детей Свердловской области, из-за плохого состояния автобусов.

«Сегодня управление образования отменило выезд детей на областную ёлку в Екатеринбург. На эти цели было выделено два автобуса, и ни один из них не прошёл проверку ГИБДД из-за трещин на оконных стёклах, – рассказал АН "Между строк" отец одного из школьников. – Дети – победители олимпиад и различных конкурсов – этого события очень ждали, в 8 утра их всех собрали в Общественно-политическом центре. А потом поездку отменили, директора начали звонить родителям и извиняться. Сказали, что представители управления образования сами съездят в Екатеринбург и заберут подарки для детей, завтра раздадут их уже здесь. Позор! Во втором по величине городе Свердловской области не смогли организовать поездку на ёлку».

Начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт пояснил, что поездку детей в Екатеринбург пришлось отменить из-за трещин на лобовых стёклах школьных автобусов.

«Детей не повезли, потому что автобус был технически неисправен. Эксплуатация технически неисправного транспорта вообще запрещена, тем более перевозка пассажиров, а там ещё и дети были. Перед поездкой был проведён осмотр, на лобовых стёклах двух автобусов трещины, что запрещено. Необходимо транспортные средства отремонтировать. Не знаю, о чём думал индивидуальный предприниматель, который хотел везти на этих автобусах детей. Не знаю, сколько там было детей, всего должен был 71 человек перевозиться», – сообщил Сергей Бернгардт.

Руководитель управления образования Нижнего Тагила Игорь Юрлов подтвердил отмену рейсов, но дать подробный комментарий не смог, так как находится на больничном. Комментарии ответственных лиц АН «Между строк» получить не удалось.

Напомним, в начале декабря на 926-м километре трассы Р-404 Ханты-Мансийск – Тюмень произошло жуткое ДТП, унёсшее жизни 12 человек, из них 11 детей. Столкнулись грузовик, две легковушки и автобус с детьми, которые возвращались с соревнований в Нефтеюганск. Специалисты ГИБДД и следователи СК РФ считают, что авария произошла по причине грубого нарушения правил водителями грузовика и автобуса. После трагедии в ХМАО прокурор Свердловской области Сергей Охлопков поручил организовать проверку соблюдения требования законодательства об охране жизни и здоровья школьников при организованной перевозке автотранспортом.

Агентство новостей «Между строк»

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