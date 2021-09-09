Школьники Нижнего Тагила не будут учиться в дни выборов

В дни выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября, в школах Нижнего Тагила не будет уроков. Школьников займут экскурсиями в музеи, театральными спектаклями и походами, пишет ИА «Все новости».

В течение трёх дней выборов в Нижнем Тагиле будут работать десятки избирательных участков. Часть из них расположена в городских школах. Именно поэтому управление образования города приняло решение освободить учащихся от занятий.

«17 и 18 сентября впервые в школах города пройдёт всероссийская акция “Вместе всей семьёй”, во время которой пройдут яркие и разнообразные мероприятия. В них смогут принять участие школьники вместе со своими родными и близкими. В школах будут организованы мероприятия в рамках внеурочной деятельности: экскурсии в музеи, просмотр театральных спектаклей, походы, спортивные соревнования и игры, общественно полезные практики», — рассказали в управлении образования.

Акция «Вместе всей семьёй» вошла в календарь событий, разработанный Минпросвещения РФ. Фактически она затронет половину участков по всей стране — в образовательных учреждениях находится около 46 тысяч мест для голосования. И альтернативы им по площадям и вместимости нет, говорила ранее глава ЦИК Элла Памфилова.

С 17 по 19 сентября жители Нижнего Тагила будут выбирать депутатов Государственной думы и Законодательного собрания.