Школьники из Нижнего Тагила смогут поучаствовать в телеолимпиаде «Умницы и умники» 

В Свердловской области впервые объявлен старт регионального этапа телевизионной олимпиады «Умницы и умники» с бессменным ведущим Юрием Вяземским. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе фонда «Золотое сечение», с 1 февраля 2023 года десятиклассники из Нижнего Тагила смогут подать заявку на участие в региональном этапе конкурса.

Региональные отборочные туры на протяжении 30 лет существования телепрограммы проводились в более чем 20 субъектах России. В следующем году на территории Свердловской области олимпиада пройдёт впервые. В Екатеринбург приедет сам автор программы и будет оценивать участников на очном туре, который запланирован на весну 2023 года.

Организатором олимпиады в Свердловской области выступило Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области, благотворительный фонд «Эмпатия» и фонд поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение». Кроме того, проект поддержали Уральский институт управления — филиал РАНХиГС, Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина, Гуманитарный университет, Уральский государственный педагогический университет, Институт развития образования Свердловской области и центр дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи».

Согласно правилам конкурса, к участию в олимпиаде приглашаются школьники 10-х классов образовательных организаций Нижнего Тагила и региона. Подать заявку можно с 1 февраля 2023 года. Уже 18 февраля в школах пройдёт первый заочный отборочный этап в формате эссе, а списки учеников, справившихся с конкурсным заданием, объявят 10 марта. Затем эти десятиклассники будут приглашены на второй очный финальный этап, который пройдёт в марте — апреле 2023 года. Финал состоится в формате телевизионной олимпиады: с полуфинальными и финальными агонами, орденами, агонистами и теоретиками. Победителями олимпиады станут три участника. Чемпионы без дополнительных конкурсных заданий смогут попасть в московскую телеолимпиаду школьников «Умницы и умники» и потягаться интеллектуальными знаниями с другими ребятами.

«В России про передачу “Умницы и умники” слышал, наверное, каждый школьник. Думаю, не будет преувеличением сказать, что за 30 лет, пока идёт телеолимпиада, вся страна вместе с её участниками учит историю, литературу и искусство. Это одна из передач, которые не перестанут быть востребованными долгие годы. Поэтому сегодня мы с особенным удовольствием впервые запускаем отбор “Умниц и умников” на Урале. Уверен, что в Свердловской области учится много талантливых ребят, которых мы увидим в следующем году на финале. И те, кто докажут, что достойны награды, обязательно её получат», — отметил основатель фонда «Эмпатия» Михаил Шелков.