Школьник из Нижнего Тагила стал победителем крупного киберспортивного турнира по игре Hearthstone

Учащийся школы № 75/42 из Нижнего Тагила Трофим Быков (внутриигровой псевдоним DaitePaigrat) стал победителем Школьной лиги 2022 по Hearthstone. В финале он смог обыграть оппонента из Якутска со счётом 3:2.

Мероприятие было организовано Федерацией компьютерного спорта России и прошло в Москве на одной из крупнейших в мире киберспортивных площадок — в Yota Arena. За призовой фонд в размере 1 млн рублей боролись школьники со всей страны, соревнуясь в пяти дисциплинах: Dota 2, Clash Royale, Hearthstone, шахматы и поиск в интернете на время.

Дисциплина Hearthstone, в которой победил Трофим, — это бесплатная карточная игра-стратегия от американского разработчика Blizzard Entertainment, созданная по мотивам вселенной Warcraft и выпущенная на рынок в 2014 году.

Сам Трофим DaitePaigrat Быков в интервью журналистам Cybersport.ru отмечает, что финал выдался для него напряжённым, а соперник смог удивить, изменив свою стратегию перед встречей с тагильчанином.

«Я впервые играю на LAN-турнире (соревнование, проводимое в одном помещении через локальную сеть, а не онлайн из дома через интернет. — Прим. ред.), и, признаюсь, было очень волнительно. Но благодаря поддержке удалось снять это волнение, стало просто приятно играть. Когда ты играешь на сцене, на тебя смотрят зрители как на арене, так и в трансляции, это добавляет напряжённости, но при этом хочется показать свой максимум. За моей игрой в прямом эфире смотрели одноклассники из моей прошлой школы, а в зале поддерживали уже одноклассники из моей нынешней школы. У родителей не получилось посмотреть в прямом эфире, но им я покажу потом запись — они меня тоже всячески поддерживают, желают удачи и радуются моим успехам», — рассказал Трофим Быков.

Юноша отметил, что турнир подарил ему незабываемые эмоции и что, если ещё когда-нибудь представится возможность поучаствовать в подобных соревнованиях, он обязательно ею воспользуется.

Второе место в дисциплине Hearthstone занял учащийся школы № 31 из Якутска, третье — школьник МАОУ «Лицей № 3» из города Чебоксары.