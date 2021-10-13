​​​​​​​Школьница, которую сбил грузовой поезд в Новой Ляле, умерла в больнице

Сбитая грузовым поездом на железной дороге в городе Новая Ляля школьница умерла в больнице, информацию E1.ru подтвердили в региональном Минздраве.

Трагедия случилась утром 12 октября на 126-м километре Свердловской железной дороги. После происшествия скорая помощь доставила 15-летнюю пострадавшую в тяжёлом состоянии в городскую больницу. Туда сразу вылетели медики Центра медицины катастроф. Когда врачи прибыли, школьница уже умерла. Она училась в девятом классе школы № 1 в Новой Ляле.

Серовская транспортная прокуратура и представители Следственного комитета на транспорте организовали проверку по факту происшествия.