Школьница из Нижнего Тагила лично задала Владимиру Путину вопрос про искусственный интеллект в госаппарате (ВИДЕО)

Одиннадцатиклассница нижнетагильского лицея № 39 Мария Перминова смогла лично задать вопрос президенту России Владимиру Путину о том, как технология машинного обучения и искусственного интеллекта может улучшить работу госаппарата. Это произошло 12 ноября на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», посвящённой 180-летию Сбербанка.

Получить приглашение для участия в мероприятии 16-летняя тагильчанка смогла благодаря победе в Международном детском конкурсе по искусственному интеллекту «AIIJC». Мария и её команда стали лучшими в направлении «Подбор персонала».

В команде Марии ещё четверо ребят: из Москвы, Днепра и Екатеринбурга. С некоторыми участниками своей команды школьница познакомилась в образовательном центре «Сириус» в Сочи, с кем-то — через Discord.

«Работать дистанционно было крайне комфортно. Каждый выполнял свои задачи в соответствии с ролью в команде. Каждый день мы созванивались и докладывали о проделанной работе», — поделилась тагильчанка с АН «Между строк».

На конкурсе командам было предложено на выбор 10 тем. Команда Марии выбрала «Подбор персонала». Ребятам нужно было создать сайт, на котором по введённым параметрам (город, уровень образования, описание вакансии и пр.) человек мог узнать, к какой профессии относится данная вакансия, а также уточнить диапазон ожидаемой зарплаты.

«Наш проект может помочь как обычным людям в поиске работы, так и предпринимателям в назначении зарплат в соответствии с реалиями рынка. В дальнейшем наши разработки могут использоваться специализированными платформами для расширения их функционала», — рассказала Мария Перминова.

Фото: предоставлено Марией Перминовой Фото: предоставлено Марией Перминовой Фото: предоставлено Марией Перминовой

За победу в конкурсе Мария получила сертификат на 600 тысяч рублей. Деньги она сможет потратить на учёбу в любом из ведущих вузов страны.

«Рада за неё, она очень упорная, старательная. Это полностью её заслуга. Всего добилась сама, я в искусственном интеллекте вообще ничего не понимаю. Она молодец», — рассказала мама школьницы Наталья.

Для участников конкурса была организована встреча с руководителем Сбербанка Германом Грефом и президентом России Владимиром Путиным.

«Ещё до поездки в Москву всем нам дали возможность придумать вопрос президенту. Уже в Москве отобрали восьмерых ребят, которые будут задавать вопросы. Среди них оказалась и я. Изначально хотела поднять проблему поступления в вузы и предложить решение, которое позволило бы свести на нет ситуации с вылетом из списков в последние минуты подачи заявлений (абитуриенты с высоким баллом ЕГЭ часто подают документы в последние минуты зачисления, из-за этого ребята, находящиеся последними в списке на бюджет, не попадают в вуз. — Прим. ред.). Но организаторы убедили меня задать вопрос про искусственный интеллект. На этот вопрос президент ответил полно и развёрнуто, потому что всё было по сценарию», — пояснила Мария.

Школьница отметила, что на конференции очень волновалась, из-за этого она задала вопрос с запинкой, за что ей до сих пор стыдно. По её словам, президент в жизни серьёзный, позитивный, но очень уставший человек.