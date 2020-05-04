Школьница из Екатеринбурга за время самоизоляции установила 18 мировых и 2 национальных спортивных рекорда

11-летняя Каролина Черных из Екатеринбурга за время самоизоляции установила 18 мировых и 2 национальных спортивных рекорда. Девочка толкала автомобиль, поднимала покрышки, тягала гирю стоя на гвоздях и показывала другие успехи в силовых видах спорта. Все её достижения фиксировались на специальном сайте. Недавно она простояла 22 минуты на голове, тем самым побив мировой рекорд.

Об успехах Каролины изданию «Комсомольская правда» рассказал отец девочки. Он пояснил, что его дочь побила своё же достижение. Раньше её рекорд был 6 минут 2 секунды стояния на голове.

«Я и предположить не могла, что самоизоляция станет для меня самым продуктивным периодом моей жизни и принесёт столько позитивных эмоций. Ведь рекорды — это не только труд и испытания, это ещё и радость свершений и открытий», — рассказала школьница.

Силовым экстримом девочка увлеклась три года назад. До этого она профессионально занималась большим теннисом и была первой ракеткой России среди детей. Недавно Каролина взяла новую вершину — отжимание с упором сзади с дополнительным весом 45 килограммов, а ещё девочка за минуту 50 раз отжала от груди 20-килограммовую штангу.