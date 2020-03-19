Школьница из Екатеринбурга приобрела права на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга

Олеся Поздеева из Екатеринбурга заключила контракт с культовым писателем Стивеном Кингом на экранизацию его рассказа «Немой». 16-летняя школьница смогла приобрести права на съёмки благодаря проекту Dollar baby. Стоимость контракта составила один доллар.

Dollar baby — это программа, по которой Стивен Кинг продаёт авторские права начинающим режиссёрам и кинематографистам-любителям со всего мира. Ежегодно заключается не более десяти таких договоров.

Как рассказала мама школьницы e1.ru, рассказ для экранизации её дочь выбирала сама. Поданная девочкой заявка на участие в конкурсе была одобрена в течении суток.

«Сейчас она вся в творческом порыве. Пишет сценарий фильма, адаптирует его для российской аудитории. Мы обратились за помощью в съёмках в школу при Свердловской киностудии. Олеся будет как режиссёр и сценарист работать, проводить кастинг актёров, потом съёмки. Впереди самый сложный период», — рассказала мама Олеси.

Съёмки картины запланированы на май-июнь 2020 года — погодные условия в этот период максимально соответствуют сюжету.

Все фильмы, снятые в рамках проекта Dollar baby, покажут осенью на международном фестивале Dollar baby Russia в Краснодаре. Конкурсные киноленты не предназначены для коммерческого распространения.