Школа в Каменске-Уральском заплатит ученику 150 тысяч рублей за упавшую на голову сосульку

Суд обязал школу № 2 Каменска-Уральского выплатить компенсацию ребёнку, на которого упала сосулька с крыши учебного заведения, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Инцидент произошёл в ноябре 2020 года: девятилетний ученик у крыльца школы дожидался классного руководителя, в этот момент ему на голову упала сосулька. От неожиданности и боли ребёнок заплакал. Мальчика отвели к учительнице, которая обнаружила на его голове рану. После оказания первой помощи ребёнок был госпитализирован и неделю лечился в стационаре, ему были наложены швы, затем он находился на домашнем лечении.

Мама мальчика подала в Красногорский суд города иск к школе, в котором просила взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и судебные расходы — 3 тысячи рублей. Суд удовлетворил иск частично: компенсация морального вреда — 50 тысяч рублей, судебные расходы — 3 тысячи рублей. Прокурор и истец подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд.