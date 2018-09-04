Школа в Алапаевске заплатит ученице 200 тысяч рублей за травму на уроке физкультуры

Городской суд Алапаевска взыскал с школы № 2 в Верхней Синячихе 200 тысяч рублей в пользу травмированной на уроке физкультуры ученицы, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области пишет Znak.com.

Инцидент произошёл 26 декабря 2017 года в спортзале на уроке физкультуры. Ученица 11-го класса выполняла акробатический элемент и получила травму левого коленного сустава — перелом передней замыкательной пластинки левого надколенника, импрессионный внутрисуставной перелом замыкательной пластинки наружного мыщелка левой бедренной кости с отёком окружающих мягких тканей.

Учитель физкультуры оказал девочке лишь первую доврачебную помощь — местное охлаждение коленного сустава. Медработник школьницу не осмотрел, скорую помощь никто не вызвал. Учитель и руководство школы не рассказали о произошедшем и матери девочки. Ученица сама добралась до дома, где её мать вызвала скорую помощь. Позднее школьницу госпитализировали в ДГКБ № 9 Екатеринбурга, где её ногу обследовали и провели операцию.

Алапаевский городской прокурор по данному факту внёс представление директору школы и подал иск в суд. Директор школы получила замечание, а учитель физкультуры — выговор.