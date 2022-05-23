Школа № 50 из Нижнего Тагила вошла в топ всероссийского антирейтинга учебных заведений с самыми худшими школьными туалетами

В Нижнем Тагиле школа № 50 на Вые попала в антирейтинг компании бытовой химии Domestos, которая сравнила состояние школьных санузлов. Всего по итогам акции «Терпеть нельзя учиться!» было выбрано 54 школы со всей страны, где проведут ремонт школьных туалетов либо подарят годовой запас бытовых средств от бренда. Санузел нижнетагильской школы занял 19-е место в конкурсе.

О том, что школа № 50 попала в антирейтинг, директор учебного заведения Сергей Головин узнал от журналиста АН «Между строк». По его словам, уже этим летом в школе запланирован ремонт санузла.

«Я первый раз услышал о том, что есть такой конкурс, мы вообще ничего не отправляли, и кто выложил в сеть фото, мне неизвестно. Кто-то, видимо, узнал об этой программе и решил оказать школе такую “помощь”. Но в любом случае спасибо компании, мы рады любой помощи, но, конечно, неприятно, что прославились тем, что у нас туалет убогий», — рассказал АН «Между строк» директор школы Сергей Головин.

Также годовой запас чистящих средств получат школа № 4 из Новой Ляли и школа № 10 из Ревды.

Антирейтинг компании Domestos первый раз был опубликован в мае 2019 года. Тогда бренд проводил исследование, согласно которому более половины родителей учеников рассказали, что санитарное состояние туалетов в общеобразовательных школах считают неудовлетворительным.

Напомним, тема школьных туалетов бурно обсуждалась ещё на прошлой неделе. Тогда в сеть попали фото уборных образовательного учреждения на Вагонке без перегородок, с разбитыми полами и расписанными маркерами стенами. В посте паблика «ЧП Нижний Тагил» ученики школы № 35 пожаловались на коллектив и добавили, что пользоваться такими туалетами унизительно.

Позднее директор школы Константин Костенко опубликовал фото обновлённых кабинок и объяснил, что туалеты планировали сделать в выходные, а на этой неделе займутся покраской.