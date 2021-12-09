Школа из Нижнего Тагила вышла в финал всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» 

В ноябре в Свердловской области прошёл региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». По итогам соревнования школа № 44 из Нижнего Тагила заняла третье место. Приготовление еды в этом учебном заведении организовывает ООО «Комбинат общественного питания».

Конкурс «Лучшая школьная столовая» проходит ежегодно. Его проводят Министерство просвещения и Всероссийское педагогическое собрание. Конкурс состоит из трёх этапов: муниципального, регионального и федерального, где выбирается лучшая школьная столовая страны. Цель конкурса — улучшение организации питания в учебных заведениях.

Сейчас закончился региональный этап. Посетив заявленные образовательные учреждения, жюри выбрало победителей по двум номинациям. Так, в номинации «Лучшая столовая городской школы» победила школа № 7 из города Сухой Лог (организатор питания — ООО «Резерв Школьное питание»). Второе место досталось екатеринбуржской гимназии № 177 (организатор питания – ООО «Школяр»). Бронзу забрала школа № 44 из Нижнего Тагила.

В номинации «Лучшая столовая сельской школы» победителем стала школа № 10 из села Новопышминское Сухоложского района (организатор питания — ООО «Резерв Школьное питание»). В будущем победители регионального этапа будут защищать Свердловскую область на федеральном уровне.

Последнее задание во всероссийском туре представляет собой приготовление трёх порций (овощное или фруктовое блюдо) из предложенного набора продуктов. Задание будет проходить на время. После этого жюри выставит баллы и выберет призёров.