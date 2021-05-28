Школа из Нижнего Тагила участвует в конкурсе на худший школьный туалет

Школа № 13 из Нижнего Тагила принимает участие в конкурсе на худший школьный туалет от бренда бытовой химии Domestos.

Бренд запустил конкурс среди школ, туалетам которых требуется ремонт. Три школы, которые наберут больше всего голосов, получат ремонт уборной за счёт компании. На сайте проекта уже больше 130 заявок, среди них — туалеты четырёх школ из Свердловской области, которые находятся в плачевном состоянии.

Ученики школы № 13 Нижнего Тагила пожаловались на отсутствие кабинок, которые бы нормально закрывались.

«Туалет в нормальном состоянии, но не помешали бы ремонт и замена сантехники. А также дверей, которые не закрываются», — говорят школьники.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила от комментариев относительно участия школы в конкурсе отказались, сказав, что, «судя по фото, туалет в нормальном состоянии», а голосование «проводит частная компания и таких конкурсов много».

На отсутствие кабинок и горячей воды пожаловались ученики екатеринбургской школы № 98 на улице Лунной в Садовом.

«Школа старая, пол деревянный и шаткий. Ремонт осуществляется крайне редко. Вода только холодная. Санузел в плачевном состоянии, кабинок нет», — рассказали они в заявке.

В похожем состоянии находится уборная в школе № 64 города Лесного.

«Наша школа нуждается в ремонте туалетов уже много лет. Капитальные ремонты в школе не проводились ни разу, сантехника устаревшая, водопровод нуждается в замене», — отметили ученики.

Ещё одна из участвующих в конкурсе школ находится в посёлке Двуреченск.