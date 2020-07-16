Шествие «Бессмертного полка» перенесли на неопределённый срок

Организаторы акции «Бессмертный полк» заявили об отмене шествия 26 июля из-за сложной эпидемиологической ситуации в ряде регионов России.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», решение о судьбе мероприятия будет принято после нормализации эпидемиологической обстановки.