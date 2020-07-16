Общество

Шествие «Бессмертного полка» перенесли на неопределённый срок

16.07.2020 22:06
Шествие «Бессмертного полка» перенесли на неопределённый срок

Организаторы акции «Бессмертный полк» заявили об отмене шествия 26 июля из-за сложной эпидемиологической ситуации в ряде регионов России.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», решение о судьбе мероприятия будет принято после нормализации эпидемиологической обстановки.

«В целом руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия "Бессмертного полка" возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу "Бессмертного полка", так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нём принимают участие семьи целыми поколениями», — заявили в пресс-службе.

Фото: 
пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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