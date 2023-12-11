Шестиклассник Политехнической гимназии Нижнего Тагила снял фильм о приюте для животных «Дай шанс»

Вова Паршин учится в шестом классе Политехнической гимназии Нижнего Тагила, где почти три года назад организовал первую акцию для помощи животным, живущим в приюте, которую назвал «Лапка в сердце». Помогала Вове его мама Александра. Сперва акция проходила внутри школы, необходимые вещи и корм собирали учащиеся гимназии. Теперь «Лапка в сердце» распространилась за пределы учебного заведения, и приюту «Дай шанс», который своими силами на Руднике открыла Анна Кондрашина, помогают не только школы, но и средние специальные учебные заведения.

Десятки животных за время существования приюта обрели дом. Об этих счастливых историях мама и сын решили снять документальный фильм «Лапка в сердце» (0+), его премьера состоялась 4 декабря в гимназии.

«Нам хотелось сделать что-то большее. И в этом году “Лапка в сердце” прошла практически во всех колледжах и техникумах нашего города благодаря неравнодушию и отзывчивости администрации учебных заведений. Нам очень хочется, чтобы на улицах не было бездомных животных, а люди ответственно и бережно относились к тем, кого приручили. Желающих поучаствовать в акции была волна, только и успевали отвозить подарки в приют. Поэтому в рамках акции мы сняли фильм. Очень добрая получилась история», — рассказала АН «Между строк» Александра Паршина.

Идея создать фильм, по словам Вовы и его мамы, пришла из-за огромной проблемы с бездомными животными в городе. В фильме они хотели показать приют, познакомить зрителей с его руководителем Анной Кондрашиной, а также рассказать, как можно и нужно относиться к животным на примере реальных историй тагильчан.

«Соцсети пестрят сообщениями о вновь найденных безнадзорных животных. Власти пытаются решать вопрос, но только их усилий недостаточно. Нам хотелось донести до людей, что происходящее на улице — это результат безответственности населения: не стерилизуют животных, отпускают на самовыгул, попросту выбрасывают за ненадобностью... Как результат — нежелательное потомство, которое либо в коробочку и в соседний подъезд, либо в саду оставляем. Итог — всё новые и новые животные оказываются на улице, а проблема ещё больше усугубляется», — считает Александра Паршина.

Создатели фильма против демонизации бродячих собак. Александра говорит, что многие животные тянутся к человеку и при правильном любящем отношении могут стать прекрасными друзьями для семьи. Оператором фильма выступил Степан Кравченко, с ним семья Паршиных познакомилась, когда он помогал в приюте сделать фото животных для странички в соцсетях. В целом над фильмом работали 3 месяца.

«Хотелось, чтобы люди больше брали животных из приютов. Тогда и у владельцев приютов будет возможность помочь большему количеству животных. Руководитель приюта “Дай шанс” Анна отдаёт своих животных только ответственным хозяевам и со всеми заключает договор. У нас в городе несколько частных приютов для животных. Их содержат люди на свои собственные средства и благодаря помощи неравнодушных жителей города, а таких у нас очень много. Многие школы и учебные заведения собирают помощь, а ведь можно составить своего рода очерёдность, тогда помощь приютам будет регулярной», — убеждена Александра.

Акция «Лапка в сердце» проходит в гимназии раз в год, в её рамках в школе также организовали выставку фотографий, историй ребят и их домашних животных, но у Вовы Паршина есть большая цель — сделать это мероприятие регулярным и спланированным во всём городе.