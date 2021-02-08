Шестая Уральская индустриальная биеннале пройдёт в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил станет одной из семи площадок VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства в 2021 году. В рамках проекта в городе будет организована арт-резиденция.

В список площадок попали также посёлок Черноисточинск, Асбест, Полевской, Сысерть, Кыштым, Сатка, Челябинск и посёлок Сокол в Челябинской области.

«В течение полугода российские и иностранные художники приедут в населённые пункты знакомиться с городскими сообществами, уральским индустриальным наследием и производственными процессами действующих предприятий», — сообщили организаторы биеннале.

Итогом пребывания станет создание предметно-ориентированных работ на площадках.

Как рассказывали организаторы проекта в прошлом году, тема 6-й биеннале — «Время обнимать и уклоняться от объятий». Это изменённая цитата из книги Екклесиаста, входящей в Ветхий Завет и иудейский Танах. Тема проекта обсуждалась в январе этого года и, как отмечают организаторы, за прошедшие месяцы обрела ещё более актуальное звучание.

Уральская индустриальная биеннале — крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории России. С 2010 года при поддержке Министерства культуры РФ выставка исследует индустриальность как наследие и актуальную практику Уральского региона. За это время в биеннале приняли участие более 300 художников из 70 стран, а площадками стали 14 заводов города и региона. В том числе и тагильский музей-завод.