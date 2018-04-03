Шесть тысяч человек эвакуированы из ТЦ в «Москва-Сити» из-за задымления

Крупный торговый центр «Афимолл Сити» в Москве сегодня был эвакуирован из-за задымления в ресторане Burger King, сообщает «Интерфакс». Из здания выведены около шести тысяч человек, рассказал агентству источник в экстренных службах.

«Обстановка спокойная, эвакуация происходила организованно», — сообщил он, добавив, что здание проверяют пожарные на предмет скрытых очагов возгорания.

РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Москве сообщает, что в «Афимолле» из-за задымления сработала пожарная сигнализация.

После эвакуации и проверки торговый центр «Афимолл Сити» возобновил свою работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании AFI Development.

«Афимолл Сити» — торгово-развлекательный комплекс в деловом центре «Москва-Сити». Он включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов.